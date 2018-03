Um homem clássico, de respeito e gravata Termina a temporada primavera-verão 2009/10 do SPFW e um dos destaques do último dia foi a moda masculina de Alexandre Herchcovitch. Num mix que junta a tradição inglesa e a rebeldia punk de Laranja Mecânica com Noviça Rebelde, Alexandre explora clássicos do guarda-roupa de uma época em que todo homem de respeito usava guarda-chuva, chapéu e polainas - e até bengala. Diante desse repertório clássico, ele deixa para os materiais o toque de provocação: o colete de correntes, a gravata-borboleta de algodão embrulhado no náilon, a bengala de madeira de marmelo arrematada por um belo soco inglês. Faz do jaquetão um macacão mais amplo, e usa o summer com calça listrada. Com a coleção, Alexandre se destaca no segmento masculino, tão pouco representado no evento. Claro que esse é um mercado muito menor do que o feminino, mas existe um homem brasileiro cada vez mais aberto e informado sobre moda. Com a provável migração das marcas de moda praia para o Fashion Rio, quem sabe na próxima temporada o line-up do SPFW contemple mais marcas masculinas.