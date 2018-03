Um morre e 14 ficam feridos em acidente em Minas Gerais Uma pessoa morreu e outras 14 ficaram feridas no início da manhã desta segunda-feira, 24, em um acidente envolvendo uma van e um carro, que bateram de frente no quilômetro 419 da BR 381, na cidade de Sabará, região central de Minas Gerais. O acidente ocorreu por volta das 6h30 de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Silvana de Jesus Cunha, de 33 anos, que estava no automóvel, um Fiat Siena, morreu no local. Os outros quatro ocupantes do carro ficaram feridos. Os dez ocupantes da van também ficaram feridos. O veículo levava pacientes do município de Santa Bárbara para consultas em Belo Horizonte. Os feridos foram encaminhados ao pronto-socorro do Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. A causa do acidente, segundo a PRF, está sendo apurada. A batida provocou a interdição parcial da pista por cerca de três horas e meia.