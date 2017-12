Um morre e seis ficam feridos em acidentes em São Paulo Uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas em acidentes ocorridos na madrugada e no início da manhã deste sábado, 10, na capital paulista. O primeiro deles aconteceu por volta das 4 horas, entre dois veículos, no Largo Ana Rosa, na zona sul da capital. Duas pessoas ficaram presas às ferragens e foram levadas ao pronto-socorro do Hospital São Paulo. Cerca de uma hora depois, um microônibus colidiu com um veículo, deixando duas pessoas gravemente feridas, na avenida Dona Belmira Marin, na Capela do Socorro, também na zona sul. Uma delas morreu no pronto-socorro do Grajaú. Às 6h30, um carro e um ônibus colidiram, na rua Carlos Meira, na Penha, na zona leste da capital. Após a colisão o coletivo bateu em uma árvore, que acabou caindo. Uma casa também foi atingida. Três pessoas ficaram presas às ferragens e foram retiradas pelos bombeiros.