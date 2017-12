Um morre em acidente com ônibus da banda Pagodart, na BA

Um acidente entre dois caminhões e um ônibus da banda Pagodart na Rodovia BR-116, em Jequié, na Bahia, deixou um morto por volta das 7 horas deste sábado, 29, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. Um dos caminhões bateu na traseira do outro que acabou atingindo o ônibus da banda. Ninguém mais ficou ferido, segundo a PRF. A vítima fatal era um dos motoristas do caminhão, segundo os policiais. A carga de um dos caminhões chegou a cair na pista, mas a rodovia já estava totalmente liberada no fim da manhã.