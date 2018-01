Um morto e 15 feridos em acidente na Fernão Dias Uma pessoa morreu e quinze ficaram feridas na manhã de hoje após um acidente na rodovia Fernão Dias, na região de Mairiporã. Um ônibus da viação Gontijo pegou fogo após colidir com a traseira de um caminhão que transportava argolas de metal, na altura do km 58, do município de Terra Preta, por volta das 7h. As vítimas foram removidas para hospitais da região. O motorista do ônibus morreu no local. A rodovia está com uma pista interditada no sentido Minas-São Paulo, causando mais de quatro quilômetros de congestionamento. Não há previsão de liberação da via, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal.