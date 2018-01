Um morto e dois feridos graves em acidente na BR-116 Continua interditada a Rodovia BR-116, mais conhecida como Régis Bittencourt ? que liga São Paulo ao sul do país -, à altura do Km 357, no município de Miracatu, no Vale do Ribeira, interior do Estado de S. Paulo, onde, pouco antes das 22h00 da noite desta sexta-feira, aconteceu um acidente envolvendo dois caminhões que depois de se chocarem, tobaram na pista. A interdição já provocou um congestionamento de cerca de dez quilômetros no sentido do Paraná, e de quatro quilômetros no da capital paulista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, provavelmente numa tentativa de ultrapassagem, chocaram-se frontalmente o Mercedes Bens de placas CYR-8225, de São Paulo/SP, e o Scania Vabis IHC-9542, de Nova Prata/RS. Um pessoa morreu e duas se encontram feridas gravemente e foram socorridas na Santa Casa de Misericórdia da região. Não há previsão para a desobstrução daquela estrada, - popularizada como ?rodovia da morte? -, uma vez que o Corpo de Bombeiros da cidade de Registro encontra muita dificuldade para retirar os caminhões da rodovia, que tem pistas simples nos dois sentidos.