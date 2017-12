Um morto e um ferido em tiroteio em Itapevi (SP) Dois homens foram atacados a tiros em Itapevi, na Grande São Paulo, por volta das 21h30 da sexta-feira. Demetrus Ribeiro Velendes morreu no local e Ivan Parrera Franco está internado em estado grave no Pronto-socorro Amador Bueno. No local do crime, foram encontradas dez cápsulas de revólver calibre 9. Ambas as vítimas residiam em Itapevi. O caso foi registrado na Delegacia Central de Cotia, onde se instaurou inquérito de homicídio e tentativa, que será investigado por policiais civis daquele município.