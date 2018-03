Um quarto dos parlamentares tem pendência judicial

No PMDB, 32 deputados e senadores estão na mira da Justiça. No DEM, são 22 parlamentares e, no PSDB, 17 respondem a acusações no Supremo.

Dos grandes partidos, o PT é o que tem menor número de parlamentares com problemas na Justiça: 14 deputados do total de 79. Só quatro partidos (PC do B, PHS, PTC e PT do B) com representação no Congresso não têm nenhum parlamentar com ação ou inquérito no STF.

Pelo levantamento do Congresso em Foco, as acusações referem-se a 20 diferentes tipos de crime. Os delitos mais frequentes dizem respeito a crimes de responsabilidade, contra a Lei de Licitações, peculato, formação de quadrilha, homicídio, estelionato e contra o meio ambiente. Há ainda denúncias de menor gravidade, como os crimes de opinião - calúnia, injúria e difamação.

A maioria dos parlamentares que respondem a ações no Supremo será candidata este ano. Um dos casos mais notórios é o do deputado Jader Barbalho (PMDB-PA), alvo de nove ações e inquéritos no Supremo, que incluem emprego irregular de verbas públicas, peculato, estelionato e formação de quadrilha. Jader ainda não decidiu se disputará o governo do Pará ou o Senado, como defende o PT.