Um registro do Rio do século passado São 200 fotos de panoramas e paisagens do Rio de Janeiro, Niterói, Serra dos Órgãos, Teresópolis e Petrópolis, além de uma série botânica, com documentação de espécies. Todas registradas pelo suíço Georges Leuzinger, no século 19. No Instituto Moreira Sales (Rua Piauí, 444, Higienópolis), das 13h às 18h. Tel.: 3825-2560. Grátis.