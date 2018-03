Um toque na mesa da ''firma'' Material de escritório tipo ?mulherzinha? podem ser interessantes. Na Art Green, no Santana, há artigos de informática com toque feminino. A linha ?Belíssima?, da Leadership, tem teclado (R$ 98) e mouse (R$ 41,98) com estampa floral. O porta-retratos digital da Axion não vai deixar você com saudade de ninguém. O aparelho, que vem com controle remoto e alto-falante, pode armazenar centenas de fotografias, mais arquivos de vídeo e MP3. As fotos mudam automaticamente na tela. Santana. 2208-7284.