Uma pessoa é morta e cinco veículos são queimados em Santa Catarina

SÃO PAULO - Entre as 18h de sábado e as 7h deste domingo, uma pessoa foi morta em confronto com a polícia e cinco veículos foram queimados em Santa Catarina. De acordo com boletim oficial do governo do estado, a morte ocorreu em Joinville e foi decorrência de um suspeito que guiava uma motocicleta ter disparado contra um policial militar de folga. Na sequência, houve perseguição e troca de tiros. Segundo o comunicado oficial, além da morte do condutor, uma pessoa que estava de carona na motocicleta foi presa.

Somado à perseguição, três ônibus e dois caminhões foram queimados nesse intervalo de tempo no Estado. Os dois caminhões estavam em um posto de gasolina na cidade de Maracajá e o fogo começou quando os motoristas jantavam no local. Os ônibus foram incendiados nas cidades de Criciúma, São Francisco do Sul e Chapecó. Houve também sete casos de ataques contra delegacias, prédios públicos e casas de policias no período.

Desde o início da escalada de violência em Santa Catarina, deflagrada no mês passado, foram registradas 43 ocorrências em 14 municípios e 20 pessoas já foram detidas, informa o boletim oficial do governo de Santa Catarina.