Uma tonelada de maconha é apreendida no Amazonas A Polícia Militar apreendeu na tarde de sexta-feira, 2, uma tonelada de pés de maconha numa plantação em Maués, a 276 quilômetros de Manaus. A plantação já existia há pelo menos seis meses, segundo a assessoria da PM, a julgar pelo tamanho das mudas, entre 1,5 metro e 1,8 metro. A plantação foi encontrada em meio a uma plantação de guaraná. Maués é o maior produtor desse fruto no Amazonas. A área da plantação queimada pela PM era de um hectare de área, ou 10 mil metros quadrados, no igarapé do Café Grande, no rio Amaná, região de garimpo e quase fronteira com o Pará. No local, os policiais encontraram 40 quilos da droga pronta para o consumo, numa barraca onde os traficantes faziam a secagem da planta. Foi encontrada também outra barraca onde a maconha era prensada em tabletes de dois quilos. Nenhuma pessoa foi encontrada no local.