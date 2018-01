Uma viagem ao passado em livro de fotografias

São 1.098 retratos de anônimos, que posaram para lambe-lambes ou em estúdios entre as três últimas décadas do século 19 e as cinco primeiras do século 20. É uma viagem no tempo o livro Álbum de Retratos - Photographias Brazileiras (352 páginas, Editora Trezmarias, R$ 164), de João Emilio Gerodetti, coautor de outros sete livros de iconografia antiga, e Luciana Garbin, editora do Metrópole, do Estado.

"Cada foto traz uma história, mostra um momento que foi importante na vida do retratado e nos faz pensar", comenta Gerodetti, que é engenheiro e coleciona cartões-postais e fotografias garimpadas em feiras de antiguidades e sebos.

"Vivemos num tempo em que a fotografia está em toda parte, com facilidade. As imagens do livro são de uma época em que muitos tinham um só retrato para a vida toda", diz Luciana.

Editado como se fosse um álbum de fotografias, o livro está dividido em seções que abrangem as diferentes fases da vida dos retratados: bebês, primeira comunhão, escola, casamentos, passeios, veículos, viagens. Em meio às fotos, textos trazem curiosidades sobre a vida brasileira na virada do século 19 para o 20. Da pesquisa ao tratamento das imagens, foram quatro anos de trabalho. Desde março, a dupla mantém o blog Álbum de Retratos.

SERVIÇO

ÁLBUM DE RETRATOS - PHOTOGRAPHIAS BRAZILEIRAS, DE JOÃO EMILIO GERODETTI E LUCIANA GARBIN. R$ 164.

LANÇAMENTO DIA 4, ÀS 19H, NA LIVRARIA CULTURA. AV. PAULISTA, 2.073