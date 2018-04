Uma Virada para agitar 3 milhões

A julgar pela expectativa dos organizadores, a terceira edição da Virada Esportiva, marcada para os dias 19 e 20 de setembro - das 10h da manhã de sábado às 10h da manhã de domingo -, deve atrair 3 milhões de participantes. "E isso não é público contemplativo. Queremos colocar todas essas pessoas praticando esportes", afirma o coordenador do evento, Thiago Lobo. A programação ainda não está fechada, mas o evento deve ter mais de 2 mil atividades em 350 endereços. No ano passado, foram 2 milhões de pessoas em 703 eventos espalhados por 300 locais. Neste ano, a maior concentração deve ser na região central, a exemplo da Virada Cultural. "É uma maneira de as pessoas se deslocarem para o coração da cidade, algo urbanisticamente importante", acredita o secretário municipal de Esportes, Walter Feldman. "Estamos olhando mais para o centro por sua importância histórica e simbólica", admite Lobo. "E há também a facilidade de acesso e o incentivo da Prefeitura à ocupação da região." Sendo assim, os arredores do bairro da Luz, que passa por grandes transformações, devem ser o palco principal da Virada, com basquete de rua, moto trial (manobras com motocicletas) e kart, entre outros. No restante da cidade, diversas atividades ficarão a cargo das subprefeituras. "Cada uma se comprometeu a organizar, no mínimo, dez eventos", adianta o coordenador. ALGUNS DESTAQUES O Anhangabaú, com uma grande arena de esportes radicais, deve atrair boa parte do público. Ao longo das 24 horas, serão 40 modalidades como arvorismo, skate, patins, frescobol, futevôlei e outros. Até um ringue será montado, para prática de lutas. No Largo Coração de Jesus, em Santa Cecília, deverá ocorrer um repeteco - ampliado, diga-se - de programa ocorrido em julho. O grupo Big Ball Basquete Social, com 30 jogadores, fará exibições do jogo e oferecerá aulas do esporte. Estima-se que 3 mil pessoas vão dar seus arremessos por ali - com uma plateia que pode chegar a 15 mil. Nos intervalos dos jogos, música e street dance - uma professora ficará à disposição para ensinar os passos a quem quiser se aventurar. Outra atração que promete movimentar a região central vem do meio automobilístico. Ao lado da Pinacoteca do Estado será montado um circuito de kart com 550 metros. Às 21h do sábado (19) e às 4h do domingo (20) estão programadas dez baterias - com 12 carros em cada -, da qual participarão pilotos profissionais e artistas. Uma arquibancada será montada para que o público possa acompanhar as disputas. Ainda não está definido o local onde acontecerão as exibições de moto trial. Para os baladeiros, a madrugada será quente em um galpão atrás do Shopping Morumbi. Em clima de boate, o público vai poder praticar "futetrônico" e "basquetrônico", respectivamente futebol e basquete em uma pista de dança - os jogadores usarão roupas fosforescentes. Desse mesmo galpão deverá partir a patinação noturna, na qual os praticantes atravessarão a Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, em direção ao Parque do Povo. O trajeto ainda precisa ser aprovado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Chamados pela organização de "esportes boêmios", truco, pebolim, sinuca, botão e carteado também terão seu espaço. Serão praticados na Praça do Patriarca, no centro. E a edição deste ano terá a volta de uma atividade que só aconteceu em 2007: o remo no Rio Tietê, na manhã do domingo. PEDALADA GAY Outra novidade é o Passeio Ciclístico da Diversidade Sexual de São Paulo. Foi idealizado pelo SP Gay Bikers - uma turma de amigos que se tornou o primeiro grupo gay de amantes de bicicletas do Brasil - em parceria com a Coordenadoria de Assuntos da Diversidade Sexual de São Paulo, o Comitê Desportivo GLBT do Brasil e o gestor esportivo Karl Pynheiro. Aberta a quem quiser participar, a pedalada, de 16,5 quilômetros, sairá às 20h do Largo do Arouche e passará por diversos pontos importantes do centro paulistano (confira o trajeto no mapa). Haverá um concurso para premiar a bike mais bacana. DIVULGAÇÃO ONLINE Já no ar, o site oficial da Virada Esportiva (www.viradaesportivasp.com.br) convida o internauta a postar vídeos engraçados ou inusitados sobre atividades físicas. Também é possível cadastrar novos eventos, organizados por voluntários, que se somarão à programação oficial da Virada. Em breve, a programação completa deve ser disponibilizada ali.