Umidade chega a 12% após 22 dias sem chuva São Paulo completa hoje 22 dias sem chuva, mas os meteorologistas afirmam que deve haver mudança no clima a partir do fim de semana. Nos últimos dois dias, a região de Ermelino Matarazzo, na zona leste, bateu recorde de baixa umidade relativa do ar: 12%. Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), níveis abaixo de 30% são prejudiciais à saúde.