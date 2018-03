Umidade diminui e São Paulo vai ter fim de semana nublado

A instabilidade enfraquece e o sol aparece em todo o Estado nesta sexta-feira, 31. A capital paulista fica com sol fraco, que também aparece no litoral e nos Vales do Paraíba e do Ribeira, com um pouco de chuva nas praias. Calor, só mesmo no centro-norte e no oeste paulista. O sábado será de sol e com um pouco mais de calor, a temperatura pode chegar aos 26 graus na capital e a mínima prevista é de 14 graus. Durante a semana que passou, duas frentes frias causaram resfriamento no litoral e ajudou a melhorar a qualidade do ar em São Paulo. No domingo, 2, o céu fica nublado na capital e nas praias, com chuva fraca e queda de temperatura, com mínima de 15 graus e máxima de 21 graus. Na segunda-feira, o dia também será frio, com mínima de 13 graus na capital e máxima de 24 graus. País Áreas de instabilidade mantêm o tempo carregado e causam chuva no leste de Santa Catarina, na Serra Gaúcha, no norte do Rio de Janeiro, no Vale do Rio Doce e no Espírito Santo. No restante da Região Sul e no litoral de São Paulo o sol aparece entre muitas nuvens, mas ainda chove. A sexta-feira fica chuvosa no Recôncavo baiano, o que inclui a região de Salvador. No restante do litoral leste nordestino e no Agreste, o sol aparece fraco e as pancadas de chuva ocorrem a qualquer hora do dia. Sol com pancadas de chuva no oeste do Acre, no Amazonas, no norte e no noroeste do Pará, no Amapá e em Roraima. Tempo seco no restante do País.