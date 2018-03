Umidade do ar continua baixa em vários Estados brasileiros

As defesas civis de 12 Estados e do Distrito Federal foram alertadas pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, por conta da baixa umidade do ar. De acordo com a Sedec, entre este sábado, 18, e segunda-feira, 20, a presença de uma massa de ar seco sobre grande parte do Brasil manterá o tempo seco, deixando a umidade relativa do ar em torno dos 20%, no sul e sudeste do Amazonas, em Rondônia; no sul do Pará, no Tocantins, em Goiás, no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso do Sul, no centro e no sul do Maranhão, no centro e no sul do Piauí, no oeste, no centro e norte de São Paulo, no oeste, centro e norte de Minas Gerais;, no oeste da Bahia e no Distrito Federal. A Sedec desaconselha atividades ao ar livre e exposição ao sol entre 10h e 17 horas, principalmente entre 14h e 16 horas, período do dia em que a umidade do ar fica mais baixa. A ingestão de bastante líquido é recomendável para evitar a desidratação. Os alertas foram baseados em informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro Nacional de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec).