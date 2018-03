Umidade do ar permanece baixa em São Paulo neste inverno A temperatura registrada neste domingo foi a mais alta para um inverno, segundo medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Mirante de Santana, na zona norte de São Paulo. A taxa de umidade do ar chegou a 19% na região do Aeroporto de Congonhas, na zona sul. Abaixo de 20% é considerado estado de alerta pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A cidade registrou 28,5 graus, a maior temperatura para um mês de julho desde 2002. A massa de ar seco que cobre São Paulo deve se manter e o calor deve aumentar, com a temperatura chegando a 29 graus nesta segunda-feira.