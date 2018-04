Umidade do ar pode chegar hoje a 20% O ar seco em São Paulo deve atingir níveis ainda mais baixos hoje. A umidade relativa do ar prevista para o dia é de 20% - bem abaixo dos 30%, mínimo aceitável pela Organização Mundial de Saúde. Ontem, em Campos de Jordão a umidade chegou a apenas 12% - menor que a do Deserto do Saara, que é, em média, de 15%.