União da Ilha do Governador é campeã do Grupo de Acesso

A União da Ilha do Governador, escola azul, vermelha e branca, é a campeã do Grupo de Acesso A do Rio de Janeiro, conquistando uma vaga no chamado grupo da elite do carnaval carioca em 2010. Com o enredo Viajar é preciso: viagens extraordinárias através de mundos conhecidos e desconhecidos, criado pelo carnavalesco Jack Vasconcellos, a escola volta ao Grupo Especial depois de amargar por oito anos os segundos e terceiros lugares no Grupo de Acesso. Veja também: Blog: saiba como foi a apuração do Grupo Especial Apuração: saiba as notas de cada escola em todos os quesitos Na apuração das notas, ocorrida na Praça da Apoteose, no Centro do Rio, a escola da Ilha do Governador surpreendeu a todos com sucessivas notas 10, exceto nos quesitos Conjunto Harmônico e Alegorias e Adereços. A vice colocação ficou com a Renascer e Jacarepaguá, seguida da Acadêmicos da Rocinha. A Estácio de Sá, uma das favoritas ao título, perdeu pontos nos quesitos Fantasia e Samba-Enredo e ficou fora da disputa, no quinto lugar. Confira a seguir a classificação geral do Grupo de Acesso A: 1 - União da Ilha do Governador (239,9 pontos) 2 - Renascer de Jacarepaguá (239,2 pontos) 3 - Acadêmicos da Rocinha (239 pontos) 4 - São Clemente (238,5 pontos) 5 - Estácio de Sá (238,1 pontos) 6 - Santa Cruz (237,8 pontos) 7 - Paraíso do Tuiuti (236,8 pontos) 8 - Império da Tijuca (236,3 pontos) 9 - Inocentes de Belford Roxo (235,9 pontos) 10 - Caprichosos de Pilares (235,3 pontos)