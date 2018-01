União da Ilha homenageia Dom Quixote

SÃO PAULO - Fora do grupo especial do Carnaval do Rio desde os desfiles de 2001, a União da Ilha, escola da Ilha do Governador fundada em 1953, retorna à elite do samba fluminense apostando na literatura para conquistar uma classificação de destaque entre as grandes. "Vamos buscar um lugar no desfile das campeãs. Se ficarmos entre as primeiras, temos chances de brigar pelo título", aposta o diretor de Carnaval da escola, Márcio André.

O samba-enredo "Dom Quixote de La Mancha, o Cavaleiro dos Sonhos Impossíveis", vai levar à Sapucaí a história do famoso personagem de Miguel de Cervantes. "Digo que nosso enredo está entre os dois ou três melhores do Rio de Janeiro nesse ano", gaba-se Márcio André. O desfile ficou a cargo da carnavalesca Rosa Magalhães. "Ela é talentosa, tem tudo encaixado", conta o dirigente. A escolha do tema foi definida pela popularidade do livro. "Não tem enredo maior", justifica Márcio André.

De acordo com o diretor de Carnaval, cada um dos carros da escola terá uma surpresa. No desfile, a União da Ilha vai mostrar a perda da lucidez do personagem, sua paixão e seu retorno da loucura. "Todos temos uma loucura, somos apaixonados. E vamos falar sobre isso, e também sobre a paixão pela escola", conta. Também serão lembrados no desfile artistas que fizeram referências ao herói de Cervantes, como o poeta Carlos Drummond de Andrade, o músico Raul Seixas e o pintor Cândido Portinari.

Em um dos carros, Dom Quixote será interpretado pelo ator Eriberto Leão, e a atriz Letícia Spiller interpreta sua amada Dulcineia. Também podem desfilar pela escola a atriz Déborah Secco e o técnico do Flamengo, Andrade.

Para levar a história de Dom Quixote à avenida, a agremiação estima os gastos em cerca de R$ 1,5 milhão, mais a verba destinada pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Empresas foram procuradas para ajudar a financiar o desfile, mas de acordo com o diretor, ficaram "só na promessa."