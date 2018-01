União deve reconhecer sua responsabilidade no Rio, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira, 28, que a contribuição da União para o combate ao crime organizado no Rio de Janeiro "não tem limite" e que é preciso que o governo federal reconheça a responsabilidade, além do governo do Estado, no enfrentamento da violência.

"Se somar os esforços e não ficar discutindo merreca de dinheiro, a gente pode resolver", afirmou o presidente em entrevista coletiva pouco depois de inaugurar um ginásio esportivo na Vila Olímpica da Favela da Mangueira. O presidente repetiu o que havia dito no discurso de que não é fácil enfrentar a violência.

"Se fosse fácil teria resolvido em 2006, em 2005 e em 2004. Não é fácil quando se lida com gente anormal. O bandido é anormal. Nós somos normais. Se você tivesse com um arma apontada para minha cabeça eu estava tremendo", disse Lula a um repórter. "Temos que mostrar ao mundo que o estado brasileiro e a parte boa da sociedade brasileira tem mais força que o crime organizado", disse o presidente.