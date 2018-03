Unicef lança campanha contra exploração sexual O Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef) lançou ontem a campanha Rompa o Silêncio, para chamar atenção para crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes no País. O órgão vai promover um abaixo-assinado no site www.euapoiounicef.com.br/index.aspx, que será entregue às autoridades de 150 países presentes no 3º Congresso Mundial de Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, no Rio, de 25 a 28 de novembro.