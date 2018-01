Unidade 31 da Febem abriga jovens considerados perigosos Os dez internos da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem) com mais de 18 anos acusados de participar do assassinato do monitor Rogério Rosa, de 32 anos, na unidade 31 de Franco da Rocha, são autores de assaltos, homicídios dolosos e furtos. No grupo ainda há os que consomem drogas e atuam no tráfico. São considerados reincidentes graves. T.H.A., de 19 anos, é um dos casos de idas e vindas na instituição. Nascido em São Vicente, já morava em Santos quando foi preso por matar um rapaz. Motivo: vingança. Ele também havia cometido vários assaltos. Com esse currículo, chegou à Febem pela primeira vez em 18 de maio de 2001. O perfil de A.S.S., também acusado de participar diretamente no assassinato de Rosa, é um pouco diferente. Sua especialidade é praticar furtos e roubos. Por seus crimes, foi considerado primário grave pelo juiz do Embu, na Grande São Paulo, em 25 de maio de 2001. Acabou na Febem. Depois de praticar vários pequenos roubos, L.H.D., de 18 anos, foi obrigado a prestar serviços à comunidade, como previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 5 de dezembro de 2000. Morador da zona norte da capital, ele não cumpriu a determinação judicial. No dia 4 de dezembro de 2001, foi mandado à Febem, após assaltar novamente. Com a transferência dos acusados do assassinato de Rosa para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Hortolândia, agora são 316 os infratores de alta periculosidade na unidade 31 de Franco da Rocha. O local tem oito alas e em cada uma delas a média é de 40 internos. Os adolescentes são separados por idade, compleição física e grau de periculosidade. Grande parte dos internos se queixa da violência, das ameaças e dos maus-tratos por parte dos funcionários. A prática da tortura é confirmada por promotores da Vara da Infância e da Juventude. O presidente do Sindicato dos Funcionários da Febem, Antonio Gilberto da Silva, não concorda. "Os promotores só acreditam nos internos e não permitem que os funcionários se defendam", afirma Silva. "Tudo que o interno diz para os promotores é recebido como verdade, mas o que os funcionários revelam sobre os internos é visto como mentira." A promotora Sueli Riviera, do Departamento de Execuções da Vara da Infância e da Juventude (Deij), afirmou que o Ministério Público Estadual (MPE) tem feito o seu trabalho, fiscalizando as unidades e recomendando que o Estado cumpra a lei. Ela reprova o tipo de tratamento dado aos adolescentes. "Os monitores estão lidando com gente. Não podem tratar os menores como se fossem bichos." A promotora denuncia que os garotos são mantidos reclusos em espaços pequenos, não fazem atividades e não recebem acompanhamento psicológico. "O resultado é uma explosão com raiva e fúria." Punição - Delegado do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e professor de Direito Penal, Antonio Mestre Júnior acompanha o problema dos adolescentes infratores há muitos anos. Para ele, interno com mais de 18 anos que praticar crimes dentro das unidades deve ser processado e transferido para um presídio comum.