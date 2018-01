Unidade da Febem restaurada receberá adolescentes Na próxima quinta-feira começam a chegar os 40 adolescentes que serão transferidos da Febem do Itaim Paulista para a unidade Encosta Norte, entregue hoje, após reforma e ampliação, pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Essa é a 57ª unidade do novo modelo no Estado, sendo que cinco foram projetadas para o interior. "No modelo antigo eram dois mil menores amontoados na Imigrantes e Tatuapé que estavam longe de suas famílias e com muito tempo ocioso". Segundo Alckmin, o novo modelo oferece aos adolescentes ensino regular e preparação para o trabalho. "Eles participam de cursos profissionalizantes e já saem capacitados para o mercado de trabalho", ressaltou. Como exemplo, Alckmin citou o grupo de 20 adolescentes que freqüentou o curso de gráfico ministrado numa parceria da Febem com a Fundação Paula Souza, o Sindicato dos Gráficos e a Imprensa Oficial. "Eles obtiveram o diploma de gráfico em solenidade de formatura na Fiesp e já saíram com emprego no Parque Industrial com carteira assinada", informou o governador. Alckmin defendeu ainda que a nova filosofia para reeducar os infratores comprova o sucesso pela queda do índice de reincidência. ?Anteriormente, 30% de menores que saíam da Febem voltavam a praticar delitos. O índice atual é de 6% com tendência à queda?, disse o governador.