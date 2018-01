Unidos da Tijuca mostra a emoção que a música desperta O carnavalesco da Unidos da Tijuca Paulo Barros disse que a escola vai fazer uma apresentação para emocionar. "Vai ser um desfile leve, descontraído, com muita informação de fácil reconhecimento do que vai ser visto e ouvido", disse ele na concentração. A escola, que no ano passado perdeu o campeonato por um décimo para a Beija-Flor, vai apresentar um enredo sobre a emoção despertada pela música, destacando Mozart. Barros falou ainda que um dos carros que o público deve prestar atenção vai trazer vários fuscas, em alusão à música ´Fuscão Preto´, clássico do brega. Ele contou também que o enredo foi escolhido durante uma conversar com o diretor de carnaval Luiz Carlos Bruno. "Durante uma arrumação que fez na casa dele, Luiz Carlos encontrou vários discos de vinil. Cada um trouxe nele uma emoção diferente. Conversamos então sobre o poder da musica e o enredo estava definido", contou.