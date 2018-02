Unidos de Vila Isabel prepara-se para abrir desfile das campeãs A escola de samba Unidos de Vila Isabel, sexta colocada no carnaval 2007 do Rio de Janeiro, já está concentrada para o desfile das campeãs, que deve começar às 21h. Passarão pelo Sambódromo as seis agremiações mais bem colocadas, na ordem inversa da classificação do grupo especial. Depois da Vila, vem Unidos do Viradouro, que já está com os carros na concentração. Em seguida, desfilam Unidos da Tijuca, quarta colocada; Mangueira, terceira; Acadêmicos do grande rio, vice-campeã, e a vencedora, beija-flor de Nilópolis. A previsão é de que o desfile termine até as 7h do domingo, por conta do final do horário de verão.