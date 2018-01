Uniformes de escola pública do DF são confeccionados com erro ortográfico

BRASÍLIA - A Polícia Civil do Distrito Federal vai apurar se houve fraude na confecção de uniforme escolar de uma escola pública de Brazlândia onde a palavra ensino foi gravada erradamente "encino".

A Secretaria de Educação distrital confirmou que foram encontradas 27 camisetas estampadas com a palavra errada. A Secretaria afirmou por meio de nota que "há indícios de adulteração em seus novos uniformes escolares".

A Fábrica Social, confecção do governo local, negou que tenha produzido as camisetas com os erros. "As 2.800 camisetas de uniformes, entregues ao Centro de Ensino Médio 01 de Brazlândia na primeira quinzena de fevereiro de 2014, não apresentam erros ortográficos", afirmou, em nota.

Na versão da Fábrica Social, os uniformes não foram serigrafados no âmbito da empresa. A nota ainda ressalta que as trocas necessárias serão feitas e avisou que o comércio local também produz os uniformes conforme padrões da Secretaria de Educação, podendo ser a origem do erro.

"Considera-se impossível a reprodução de 27 camisas erradas no universo de 2.800 corretas, observando-se a técnica de produção", que tem somente uma tela de reprodução para estampar todas as camisetas, segundo a Secretaria. Segundo a nota, a SEDF e o Centro de Ensino Médio 01 de Brazlândia consideram o ato uma "sabotagem".