Universitária é acusada matar própria mãe queimada no CE

Uma estudante universitária, de 21 anos, está sendo acusada de ter ateado fogo na própria mãe, de 78 anos. O crime aconteceu no dia 23 de julho, mas só foi revelado agora depois que a polícia encerrou as investigações sobre o caso. A jovem, que cursa Jornalismo e Letras em duas universidades de Fortaleza, foi denunciada por homicídio doloso - quando há intenção de matar -, mas encontra-se em liberdade. De acordo com o delegado José Munguba Neto, do 4.º Distrito Policial, apesar de a jovem ter confessado a autoria do crime o nome dela é mantido em sigilo devido à gravidade do fato. A mãe da garota chegou a ser socorrida por vizinhos do apartamento onde morava, no bairro de Fátima. Mas com 70% do corpo queimado, não resistiu e acabou morrendo. Segundo investigações policiais, os indícios apontam para crime premeditado. A estudante havia comprado um litro de gasolina, uns dois ou três dias antes. Ela teria jogado o combustível na cama sob a rede, onde a mãe dormia, e em um sofá que existia no mesmo quarto. Em seguida, improvisou uma tocha com um pedaço de cartolina e ateou fogo à cama e ao sofá. De acordo com relato de testemunhas ouvidas pela polícia, a jovem era adotada e os conflitos com a mãe eram constantes.