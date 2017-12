Estudante universitária é indiciada por injúria racial em MG

FRANCA - A Polícia Civil finalizou o inquérito e indiciou nesta quarta-feira, 6, uma aluna envolvida na ocorrência de injúria racial registrada no câmpus de Passos (MG) da Universidade Estadual de Minas Gerais (Uemg). O caso aconteceu em outubro do ano passado, quando ao lado de outras duas estudantes ela teria chamado de "macaca" uma funcionária do setor de limpeza.

O inquérito agora segue para a apreciação do Ministério Público que poderá oferecer denúncia. As três alunas envolvidas são do curso de administração e a ofensa teria ocorrido quando três funcionárias de uma empresa terceirizada limpavam um corredor da universidade na hora do intervalo das aulas.

As ofendidas disseram que as três estudantes teriam proferido palavras racistas. Porém, ao longo do inquérito, duas delas foram inocentadas porque teriam apenas reclamado da situação com frases como "isso não é hora de lavar o corredor". Somente a que foi indiciada teria usado o termo macaca contra uma das vítimas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Punição. Alunos se colocaram ao lado das funcionárias e dias após o ocorrido mais de 200 fizeram um protesto nas ruas da cidade. De acordo com o delegado Marcos Pimenta, que cuidou do caso, se condenada a estudante pode pegar até 3 anos de prisão e ainda ter de arcar com uma multa.