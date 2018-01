Universitário linchado na saída de show em SP O estudante universitário Leandro de Oliveira Santos, de 18 anos, foi espancado até a morte na saída de um show do grupo de rap Racionais, no bairro de Interlagos. O motivo do espancamento ainda é desconhecido pela polícia, que investiga o caso. Segundo os policiais, o corpo mostra diversas contusões, provavelmente causadas por pedaços de pau, socos e pontapés.