Universitário mata amigo por ciúmes O estudante de Administração de Empresas Rodrigo Seixas Duarte, de 21 anos, foi assassinado a golpes de chave de fenda pelo amigo de infância, o também universitário Rafael Souza de Moraes, de 24 anos, que cursa Odontologia. O crime ocorreu no fim de semana, no Bairro de Santo Agostinho, próximo ao centro de Salvador e foi motivado por ciúmes. Duarte namorava há algum tempo a universitária identificada apenas como Carusa, mas o amigo Moraes passou a paquerá-la. Quando percebeu, Duarte rompeu com a namorada e brigou com o amigo. Os dois passaram, então, a trocarem ofensas inclusive por e-mail. No final de semana os universitários se encontraram numa festa de rua no Bairro de Santo Agostinho. Após uma breve e ríspida discussão Moraes foi até o carro, armou-se de uma chave de fenda e golpeou o ex-amigo. Várias pessoas testemunharam a agressão e levaram Duarte ao Hospital Santa Izabel, mas ele não resistiu aos ferimentos. Moraes conseguiu fugir e estava foragido até a tarde de Domingo.