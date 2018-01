UPP do Batan inaugura base avançada na comunidade de Água Branca

RIO DE JANEIRO - A Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Batan, em Realengo, na zona oeste da capital fluminense, recebeu nesta sexta-feira, 5, uma nova base avançada de policiamento. O posto foi instalado na comunidade de Água Branca, vizinha ao Batan, e conta com 40 policiais vindos de outras UPPs. Com o reforço, a unidade conta agora com um efetivo de 146 policiais militares.

Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, há três meses, a área, que tem cerca 7 mil moradores, estava ocupada por soldados dos batalhões de Choque e de Ações com Cães que estavam preparando o local para chegada do posto.

Inaugurada em 2009, a UPP do Batan foi a terceira unidade a ser instalada como parte do programa de pacificação do estado. A UPP já tinha uma base avançada localizada na comunidade do Corinto.