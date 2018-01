Urubu bate em avião e fere copiloto; acidente é filmado por passageiro

FORTALEZA - Um urubu colidiu com um avião de pequeno porte que fazia a rota São Luís-Teresina na tarde de domingo. Com a pancada, o para-brisa da aeronave quebrou, e a ave ficou despedaçada. O copiloto teve ferimentos leves.

Um dos passageiros filmou o momento em que a colisão aconteceu. No vídeo, é possível ver algumas pessoas com manchas de sangue.

A aeronave levava quatro pessoas a bordo: dois tripulantes e dois passageiros. Entre elas, estava o filho de João Claudino, dono da rede de lojas Armazém Paraíba.

O avião fazia procedimento de decolagem, no Aeroporto Marechal Cunha Machado, em São Luís, no Maranhão, no momento da batida. De acordo com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), mesmo após o choque, o avião manteve a rota.