Urubus se chocam com bimotor e piloto fica cego em Jundiaí

O piloto Carlos Willian Pereira Fraga, de 22 anos, ficou cego de um olho após o bimotor que conduzia ser atingido por um bando de urubus, segundo informações do SPTV, da Globo. O acidente ocorreu no domingo, 1º de julho, em Jundiaí, município do Estado de São Paulo. No choque, uma das aves quebrou o pára-brisa e Fraga ficou inconsciente. O avião estava no piloto automático. Depois do acidente, ele ainda conseguiu pousar a aeronave no aeroporto da cidade. Fraga foi transferido para um hospital de Goiânia.