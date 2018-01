Urupema, em Santa Catarina, registra temperatura de -5,3ºC

A cidade de Urupema, em Santa Catarina, registrou temperatura de -5,3°C na manhã desta quinta-feira, dia 9. Localizada na serra catarinense, a cidade é considerada uma das mais frias do Brasil. Na quarta-feira, 8, durante a madrugada, a mínima foi de -6,8°C – menor temperatura registrada este ano no País, de acordo com a medição da estação meteorológica oficial do município (Epagri/Ciram). O clima gelado, além de uma geada forte, deixou a vegetação branca. As roupas que ficaram expostas ao ar livre amanheceram congeladas.

A cidade de São Paulo também registrou frio recorde na manhã desta quinta-feira: 10,2°C marcados na estação meteorológica do Mirante de Santana, por volta das 7h. Na terça-feira, 7, a mínima registrada foi de 11,1°C.