Urupema (SC) volta a registrar temperatura negativa

FLORIANÓPOLIS - O município de Urupema, em Santa Catarina, voltou a registrar temperaturas negativas na madrugada deste domingo, 13. A cidade registrou -5,4ºC, marca um pouco mais alta do que o que foi registrado no sábado (-6,3ºC).

Segundo a Epagri/Ciram, que faz as medições, outras 13 cidades tiveram temperaturas abaixo de zero no Estado. O frio se concentra na Serra e na região Oeste de Santa Catarina.

Urupema é considerada a cidade mais fria do Brasil. Segundo a prefeitura do município, as casas e os quintais amanheceram brancos de geada. No Morro das Torres, com cerca de 1.750 metros de altitude, as águas das cascatas congelaram antes de tocar o solo.

Em Bom Jardim da Serra e São Joaquim, o gelo cobriu a paisagem e até as flores dos jardins ficaram petrificadas.

Tanto frio é explicado pelo encontro de massas frias polares e da Patagônia, que devem se dissipar com a chegada da chuva prevista para terça-feira.

Apesar da segunda madrugada negativa, há sol em todo o Estado. Em Florianópolis a mínima foi de 8°C e há chance de chuva fraca à noite pelo acúmulo de nuvens densas no céu.