Usuário de crack é morto pela PM em BH após atacar soldado

Um usuário de drogas de 29 anos foi morto na madrugada desta quinta-feira, 26, dentro de sua casa, no bairro Esplanada, região Leste de Belo Horizonte, após esfaquear um policial militar que foi até o local a pedido da família. De acordo com a PM, Bruno do Nascimento Magalhães fazia uso de cocaína e crack com outras duas pessoas num quarto da residência, quando um parente decidiu acionar os militares.

Dois policiais compareceram e quando faziam a abordagem foram atacados por Bruno, que portava uma faca. Na tentativa de deter o agressor, um dos policiais disparou pelo menos dois tiros de balas de borracha, mas não foi suficiente. Um dos soldados levou duas facadas e teria reagido efetuando diversos disparos contra Bruno, que morreu a caminho do hospital.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O militar ferido foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII e não corre risco de morte. De acordo com informações preliminares, ele será afastado das atividades até que o caso seja apurado.