Usuários de trens enfrentam problemas na linha E da CPTM No começo da manhã desta quarta-feira, 28, os usuários dos trens da linha E(Brás/Estudantes), da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), aguardavam cerca de 18 minutos para embarcar no trecho entre as estações Guaianazes, e Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. O tempo normal de espera para o embarque nessas estações é de 9 minutos. Segundo a CPTM, no início das operações, nessa madrugada, um trem acabou danificando parte da rede aérea de cabos que fornecem energia às composições daquela linha. A previsão era de que somente por volta das 7 horas da manhã a circulação de trens fosse normalizada.