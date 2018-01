Vacas deitam na pista e interditam via em São Paulo

Um grupo de sete vacas interditou a Avenida Guido Caloi, na zona sul de São Paulo, na manhã desta sexta-feira. A situação inusitada aconteceu na altura do número 838, sentido Interlagos.

Um motorista flagrou a cena dos animais deitados calmamente no meio da pista, ignorando os carros que precisavam desviar “a barreira”.

As vacas ficaram no local por cerca de três horas. Os animais foram removidos do local por volta das 9h30, segundo a CET, que não soube informar para onde foram levados.