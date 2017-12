Vai às compras? Veja dicas de segurança em estacionamentos

SÃO PAULO - É comum os shoppings centers ficarem lotados nesta época do ano. Às vésperas do Natal e do réveillon, mais pessoas vão aos centros de compra à procura de presentes para familiares e amigos. Com o aumento da circulação nos shoppings, no entanto, a atenção também deve ser redobrada. Segundo especialistas, apesar do aparato de segurança, os estacionamentos podem deixar os consumidores mais vulneráveis e expostos aos criminosos.

Para evitar furtos e roubos, o Grupo GR, que atua em shoppings, reuniu sete dicas de segurança na hora de estacionar o carro e fazer as últimas compras de 2016. Confira abaixo alguns que cuidados que ajudam a prevenir ocorrências e a não deixar que imprevistos atrapalhem as festas de fim de ano.