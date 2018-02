Vai-Vai empolga o público no sambódromo de SP A tradicionalíssima Vai-Vai, do Bexiga, mostrou condições de disputar o título com a bicampeã Império de Casa Verde, grande destaque da primeira noite, ao lado da Unidos de Vila Maria. A segunda escola a desfilar no Sambódromo do Anhembi, entrou na avenida, às 23h45, e contagiou a platéia que balançava bandeirinhas distribuídas pela escola. Os carros alegóricos foram precedidos de fogos de artifício, jatos de fogo, bolinhas de sabão e chuvas de espuma. No abre-alas, prateado, uma homenagem à tecnologia: um telão digital exibia cenas ao vivo do desfile e vinhetas da escola. Cerca de 30 mil pessoas estavam no Sambódromo. Com 4.000 componentes, 22 alas, cinco carros alegóricos e 320 ritmistas, a escola da Bela Vista, que ficou em segundo lugar em 2006, entrou com o enredo ´O 4º reino - O reino do absurdo´, destacando a reciclagem. Os cinco carros alegóricos foram confeccionados com materiais recicláveis como plásticos, brinquedos, CDs e embalagens de frios. No segundo carro alegórico - ´reino animal e vegetal´- as folhas das plantas foram feitas com garrafas pets - os moradores do bairro doaram 70 mil garrafas. A dançarina Scheila Carvalho cumpriu a promessa de deixar o coração pulsar no ritmo da bateria, da qual foi madrinha. Sobre a ex-colega de axé Sheila Mello, que desfilou na Império de Casa Verde, disse que a disputa é só na avenida. ?Somos amigas, mas ela que me desculpe, o carnaval é da Vai-Vai.? A apresentadora Ana Maria Braga disse que foi seduzida pelo enredo, sobre reciclagem de materiais. ?O tema é caro para mim, pois tenho filhos e pretendo ter netos.?