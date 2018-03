Vaivém em torno de Aécio travou definição A escolha do candidato a vice na chapa do tucano José Serra se arrasta desde muito antes da oficialização de sua candidatura à Presidência. O maior entrave foi o vaivém, desde o ano passado, em torno da tentativa de convencer o ex-governador de Minas Aécio Neves a aceitar a missão. Vice dos sonhos do PSDB, do próprio Serra e dos partidos aliados, o ex-governador resistiu até o fim e não embarcou no projeto da chapa tucana puro-sangue. Aécio alegou ser mais útil para projeto de eleger Serra como candidato a uma vaga no Senado.