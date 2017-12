Vale do Paraíba faz campanha para combate à dengue O combate à dengue chega nesta segunda-feira, 26, a sete cidades do "corredor santo" do Vale do Paraíba, no interior do Estado. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a ação é preventiva, já que a região possui histórico de surtos da doença. O combate aos possíveis criadouros terminará no dia 28 de abril e percorrerá as cidades de Aparecida do Norte, Potim, Guaratinguetá, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Roseira e Queluz. Nesse período, a eliminação dos focos será feita em floriculturas, borracharias, ferros-velhos, recicladoras de lixos e até cemitérios. A ação durará uma semana em cada tipo de estabelecimento.