Valinhos investiga suspeita de morte por febre maculosa A Secretaria Municipal de Saúde de Valinhos, interior de São Paulo, na região de Campinas, investiga a morte de uma dona de casa na cidade, ocorrida na sexta-feira, 18. A suspeita é de que a morte tenha sido provocada pela febre maculosa. A família afirma que ela foi picada pelo carrapato-estrela - a febre é causada por uma bactéria presente no carrapato. Em Campinas, três casos foram confirmados nos últimos dias. Uma quarta morte em Campinas ainda está sob investigação. Vinhedo registrou onze casos suspeitos da doença este ano. Valinhos tem sete casos registrados. De acordo com a Secretaria de Saúde de Campinas foram notificados 168 casos, 20 deles confirmados com as três mortes.