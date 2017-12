BRASÍLIA - O valor do seguro obrigatório (DPVAT) pago anualmente pelos proprietários de veículos automotores ficará menor a partir de 2018. Com exceção da categoria de motos, haverá redução de 35% nos valores do DPVAT para todos os outros tipos de veículos. A partir de janeiro, o valor médio do seguro obrigatório pago na categoria 1 - de veículos de passeio -, cairá de R$ 63,69 para aproximadamente R$ 42.

+++ CLÁUDIO CONSIDERA: Para que serve e como usar o DPVAT

O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) também aprovou uma resolução para ajustar o Seguro Popular de Automóveis. Esse seguro, criado em 2016, é voltado para proprietários de carros com mais anos de uso, que muitas vezes não contam com essa proteção. Essa modalidade, no entanto, ainda enfrentava resistência por parte das seguradoras.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+++ ANTÔNIO PENTEADO MENDONÇA: A única certeza é o DPVAT