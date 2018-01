''Vamos arrancá-los de onde estão'' A CPI da Pedofilia no Senado vai investigar os casos de abuso sexual relatados por crianças na cidade de Catanduva. Ontem, o presidente da comissão, senador Magno Malta (PR-ES), avisou que os acusados de envolvimento nos crimes que chocaram o País serão chamados para depor no Congresso e, da tribuna, chamou os criminosos de "desgraçados". "Nós vamos arrancá-los de onde vocês estão", disse, indignado. "Quarenta e sete crianças foram abusadas e prenderam o borracheiro da cidade. E as crianças que sofrem abuso relataram que o lugar era bonito, que tinha piscina, hidromassagem...'' O promotor da Infância e Juventude Carlos José Fortes, de Minas Gerais, foi designado para acompanhar as investigações da comissão.