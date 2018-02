Vamos pedir piedade!

Tudo neles - nome, voz, raciocínio e poder de decisão - é genérico, impessoal e irritante. O leitor, decerto, já deu um dia chilique ao recorrer a seus préstimos imprestáveis. Num ranking de rejeição pública, a categoria lidera com boa vantagem sobre a dos motoboys. Todos têm horror a esta gente, mas eu, sinceramente, sinto pena dos atendentes de call center. Ainda mais agora que, de uma hora pra outra, lhes cobram subjetividade, cortesia, atenção, tom de voz adequado, bom vocabulário, domínio, segurança, agilidade, objetividade e o escambau. Para cumprir as novas regras dos serviços de atendimento ao cliente, eles devem esquecer tudo que aprenderam para, justamente, enrolar o consumidor queixoso. Que fiquem espertos: tem gente ligando para sua operadora de TV por assinatura só pra sabatinar o pobre do atendente de call center sobre a lei em vigor. Pense nisso antes de estar desejando um péssimo ano-novo a quem só não resolve seus problemas porque não tem instrumentos para isso. MAU GANHADOR Se houvesse crime de apologia ao mau humor, Muricy Ramalho pegava uns 30 anos de cadeia. Pra ver se aprende a ganhar! PERSEGUIÇÃO Justiça seja feita a Rubinho Barrichello, Kaká chegou em oitavo lugar na corrida pela Bola de Ouro, e ninguém fez piadinhas com o jogador. Só porque ele é bonitinho, Caramba?! Tanto faz! Estuda-se nos meios jurídicos a possibilidade de um sistema de rodízio entre Salvatore Cacciola e Daniel Dantas em Bangu 8. A opinião pública não se opõe, ao que parece, desde que um ou outro esteja sempre em cana. Mensagens alienígenas A Nasa fez o primeiro teste de transmissão de e-mail via internet interplanetária. À esta altura, Marte já deve estar sendo atacada por Spams do gênero "aumente seu pênis"... Conversa fiada A TV digital de alta definição chegou à Bahia. Isso quer dizer o seguinte: nada, absolutamente nada! Tem gente em Salvador apavorada à toa. Relaxa, vai! Paraíso restaurado Caiu o primeiro-ministro da Tailândia. Ou seja, o pessoal que estava aflito para deixar o país já pode voltar para a praia. Grandes micos de 2008 Será que já consertaram o purificador que transforma xixi em água potável a bordo da estação espacial ISS? Outra coisa: Quando é que aquela joça da Máquina do Big Bang vai voltar a funcionar? Sem intermediários Os cambistas de Brasília declararam guerra ao Goiás, que fixou entre R$ 150 e R$ 250 o valor do ingresso na bilheteria para o jogo contra o São Paulo, no domingo, no Bezerrão. Não há margem de ágio possível para se aplicar a um absurdo como este.