Van bate em carreta e deixa cinco mortos no Rio

Um grave acidente envolvendo uma van de transporte interurbano matou cinco pessoas e deixou outras onze feridas neste sábado, 14, no Rio. A van estava trafegando na Rodovia Washington Luís, sentido Petrópolis (região serrana), quando foi fazer uma ultrapassagem pelo acostamento e bateu numa carreta que estava parada. O motorista Narlei Cherroul Júnior e a passageira Maria de Oliveira Almeida, que estava no banco da frente, morreram na hora. Uma outra passageira de 25 anos, que não portava documentos, morreu a caminho do hospital. Dois morreram durante o atendimento e outros sete foram para outro hospital, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Quatro passageiros em estado grave foram levados para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, zona Norte do Rio.