Van explode em posto de combustível e deixa um ferido no Rio

Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Ao menos uma pessoa ficou ferida em uma explosão seguida de incêndio, em um posto de combustível, em Brás de Pina, no subúrbio do Rio, no começo da manhã desta terça-feira, 20.

Segundo informações do Corpo de bombeiros, por volta das 6 horas, uma van estava abastecendo o veículo quando o cilindro de gás natural veicular (GNV) explodiu, provocando um princípio de incêndio. Com a explosão, grande parte do posto Arara Azul, localizado na Rua Suruí, ficou destruída, assim como o veículo.

Pelo menos uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Ainda não há informação sobre o estado de saúde dela vítima.